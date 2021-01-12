Уникальный штамм: что известно о «русской версии» коронавируса

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Мутированный штамм коронавируса, который зарегистрирован в Великобритании, выявили в России. При этом в нашей стране может быть свой уникальный вариант COVID-19 — его просто не успели обнаружить из-за малого секвенирования образцов вируса. Чего ждать от российского штамма SARS-CoV-2, «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог Александр Борисенко.

По его словам, новая коронавирусная инфекция, которая пришла из Ухани, давно видоизменилась и в каждой стране приобрела свои особенности:

— Когда мы обсуждаем новые штаммы болезни и говорим о российском варианте, то я и многие мои коллеги склоняемся больше к тому, что российский штамм COVID-19 все же существует давно. Собственно говоря, как и американский или бразильский. Дело в том, что все болеющие получают вирус разных вариантов, мутаций, и источники заражения у всех тоже отличаются. Нулевой носитель болезни, который первый привез заразу в Россию, болел, понятное дело, именно китайским. Но после того, как он передал вирус другим, начался процесс развития нового варианта вируса, русской версии, так сказать.

Сегодня большинство россиян «заражаются именно русским коронавирусом», который эволюционировал, отметил Борисенко:

— Дело в том, что мутации у SARS-CoV-2 начались задолго до того, как он пересек российскую границу. Если мы посмотрим на линию развития каждого конкретного вируса — от общего предка всех вирусов, которые были в Ухани, и до настоящего дня — то можно выяснить, что COVID-19 пережил десятки мутаций. В среднем каждый вирус накапливает по 25 таких видоизменений. На сегодняшний момент число мутаций вируса перевалило цифру 20 тысяч. То есть примерно две трети позиций вирусного генома уже хотя бы по разу мутировали.

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В Великобритании процесс мутации приобрел свой путь развития, причем не самый благополучный для жителей планеты, считает собеседник «ВМ». Он напомнил, что британский штамм COVID-19 более заразен:

— На сегодняшний день мы знаем только то, что английский вариант болезни просто распространяется быстрее, но нет доказательств того, что он более опасен или намного смертелен. Самое главное, что он не проявляет стойкости к вакцине. А это значит, что его геном, который секвенировали ученые, сходится к одному общему предку, выявленному когда-то в Ухани.

Борисенко пояснил, что разницу между штаммом российского ковида и другими вариантами вируса без глобального исследования установить невозможно. При этом все ныне известные штаммы COVID-19 не могут противостоять вакцине, и «разводить панику пока рано», уверен врач.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании сообщил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве заявили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России cледит за ситуацией.

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