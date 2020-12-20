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ВОЗ и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового штамма коронавируса
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового штамма коронавируса

Анастасия Волоснова

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тесно сотрудничает с Великобританией. Об этом сообщили в ВОЗ.

— Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса, — передает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

Уточняется, что британское правительство планирует продолжать делиться информацией о новых исследованиях. В свою очередь ВОЗ заверила общественность, что будет предоставлять актуальные данные о текущих исследованиях инфекции.

Ранее сообщалось об обнаружении в Великобритании нового типа коронавирусной инфекции. Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность более заразного типа коронавируса.

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