ВОЗ и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тесно сотрудничает с Великобританией. Об этом сообщили в ВОЗ.

— Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса, — передает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Уточняется, что британское правительство планирует продолжать делиться информацией о новых исследованиях. В свою очередь ВОЗ заверила общественность, что будет предоставлять актуальные данные о текущих исследованиях инфекции.

Ранее сообщалось об обнаружении в Великобритании нового типа коронавирусной инфекции. Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность более заразного типа коронавируса.

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