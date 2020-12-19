Самый высокий уровень ограничений в связи с ростом COVID-19 ввели в Лондоне

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

В Лондоне вводят самый высокий уровень ограничений из-за быстрого темпа распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, такие меры будут аналогичны национальному локдауну.

— На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Уточняется, что снова будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовали максимальное количество времени проводить дома. В других районах страны, где уровень распространения COVID-19 ниже, праздновать Рождество можно будет в составе двух семей вместо трех, как планировалось ранее.

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