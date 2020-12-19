Ученые предупредили ВОЗ о быстром распространении нового типа COVID-19 в Британии

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Новый тип коронавирусной инфекции, который был выявлен в Великобритании, распространяется с большой скоростью. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача страны профессора Криса Уитти.

Он отметил, что специалисты предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об опасности распространения инфекции. На данный момент они продолжают анализировать доступную информацию для улучшения понимания о ситуации.

— Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это, — уточнил Уитти.

Ранее сообщалось, что Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны.

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