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Новую мутацию коронавируса выявили в ЮАР
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Новую мутацию коронавируса выявили в ЮАР

Виктория Родимкина

В мире

Ученые в Южно-Африканской Республике заявили, что во время второй волны распространения коронавируса была обнаружена новая для страны мутация данного заболевания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

Так, по словам генетиков, разновидность инфекции, которую назвали 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее обнаруженные мутации. Также 501.V2 чаще приводит к тяжелому течению коронавируса у молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.

В минздраве уточнили, что до обнаружения новой формы мутации инфекции в стране о ней сообщили в некоторых других государствах, в частности в Великобритании и Австралии.

Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе отметил: несмотря на то что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он призвал граждан продолжать носить маски и перчатки, а также следовать другим правилам, введенным из-за пандемии, передает РИА Новости.

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