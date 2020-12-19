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Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть коронавирусом
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть коронавирусом

Юлия Курганова

Здоровье

Дети с диагнозом «синдром дефицита внимания и гиперактивность», не получающие терапию, на 65 процентов чаще заражаются COVID-19, поэтому таким пациентам нельзя прекращать прием назначенных лекарств. Об этом сообщил ученый из Израиля, заведующий отделом проактивной медицины больничной кассы «Леумит» Евгений Мерзон.

— У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, — у них риск растет — до 65 процентов по сравнению с теми, у кого нет СДВГ, — рассказал он.

Вывод ученые сделали на основе анализа данных 37 тысяч пациентов, которые включают в себя информацию о диагнозах, перенесенных заболеваниях, данных лабораторных исследований и полученном лечении. По словам специалиста, к такой корреляции между диагнозом СДВГ и заражаемостью COVID-19 может приводить специфика поведения.

Врач отметил, что во время карантина не было очных занятий в школе и поэтому некоторые родители перестали давать детям с СДВГ лекарства, а это неправильно, так как лечение должно быть постоянным.

Кроме того, пациентам с СДВГ сложнее выполнять правила, установленные Минздравом, — тяжелее носить медицинские маски и перчатки. Мерзон отметил, что таким детям нужно больше объяснять о необходимости средств защиты, сообщается в журнале Journal for attention disorders.

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