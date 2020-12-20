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Джонсон оценил опасность более заразного типа COVID-19, обнаруженного в Великобритании
Борис Джонсон ранее отменил Рождество в Лондоне / Фото: flickr.com / Number 10 / Andrew Parsons

Джонсон оценил опасность более заразного типа COVID-19, обнаруженного в Великобритании

Юлия Курганова

Здоровье

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность более заразного типа коронавируса, который был обнаружен в стране на прошлой неделе. Об этом он сообщил в субботу, 19 декабря, на пресс-конференции, запись которой опубликована в Twitter.

Он отметил, что новый генетический вариант COVID-19 может быть на 70 процентов более заразным, и добавил, что пока нет данных, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

Ранее в связи с ростом числа зараженных и появлением нового типа вируса Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться британцам с друзьями и соседями.

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ВеликобританияБорис Джонсонкоронавирус
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