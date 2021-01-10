Случай заражения «британским» штаммом COVID-19 в РФ был еще в конце 2020 года

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Случай заражения «британским» штаммом COVID-19 в России выявили еще в конце 2020 года. Об этом в воскресенье, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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