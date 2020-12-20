Оперштаб России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании

Коронавирус не на шутку разошелся по белому свету. Стремительно шагает. Убивает людей, шатает мировую экономику / Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 20 декабря.

— Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно, — приводит слова из сообщения РИА Новости.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который ускоряет его распространение. Также сообщается, что новую мутацию обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии.

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