Оперштаб России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 20 декабря.
— Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно, — приводит слова из сообщения РИА Новости.
Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который ускоряет его распространение. Также сообщается, что новую мутацию обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии.
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