Новую мутацию COVID-19 обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии
Новый штамм коронавируса, который открыли в Великобритании еще в сентябре, теперь обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
— Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой, — приводит ТАСС слова эксперта ВОЗ.
По словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, новая мутация коронавируса позволяет ему распространяться быстрее.
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