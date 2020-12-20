Новую мутацию COVID-19 обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии

В случае с коронавирусом мы как раз наблюдаем результат удачного межвидового перехода: вирусом человека наделили летучие мыши, как стало известно на днях, при посредничестве панголина / Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса, который открыли в Великобритании еще в сентябре, теперь обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

— Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой, — приводит ТАСС слова эксперта ВОЗ.

По словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, новая мутация коронавируса позволяет ему распространяться быстрее.

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