К чему приведет мутация COVID-19: вирусолог объяснил, насколько опасна эволюция коронавируса

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В Британии выявлена новая мутация коронавируса, которая на 70 процентов более заразная, чем SARS-CoV-2. Такое заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон. При этом председатель правительства Соединенного Королевства заметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавирусной инфекции вызывает осложнения или более тяжелую форму болезни. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, чем опасна мутация COVID-19 для человека.

По словам врача-вирусолога Андрея Борисова, новые мутации болезни — процесс неизбежный, а всему виной сам вирус, вернее его структура:

— Все уже знают, как выглядит вирус SARS-CoV-2. Это шарообразная форма, усеянная антеннами, которые напоминают корону. Эти коронки своего рода ключи к специальным рецепторам на поверхности клетки хозяина, в организм которого вирус попадает. Так, своими коронообразными лапками вирус ввинчивается в рецепторы и легко проникает в глубины организма человека или животного.

Эксперт отметил, что коронавирус обманывает клетки организма, так как на кончиках его коронок содержится белок, который маскируется под питательные вещества.

— И наши клетки, думая, что это питательный белок, по ошибке открывают вирусу все доступы в организм, — подчеркнул специалист.

Что касается мутаций коронавируса, они уже давно произошли, заметил Борисов.

— На самом деле мутации слишком демонизируют. И тому подтверждение случай в Дании, где уничтожили практически всю популяцию норок, боясь вспышки новой формы болезни. Но в действительности мутации уже имеются. Более того, мутация COVID-19 может стать для человечества спасением, а не новой чумой, — заметил вирусолог.

Эксперт объяснил, что при мутации видоизменяется и структура самого вируса. А это дает шанс на то, что шипы вируса, которыми он присоединяется к человеческим клеткам, могут ослабнуть. И COVID-19 может потерять свои способности распространяться и выживать при разных условиях. Такая цепочка событий приведет к тому, что вирус исчерпает сам себя, как это в свое время произошло с вирусом испанки:

— Сейчас же коронавирус эволюционирует очень медленно. Например, ВИЧ и грипп видоизменяются намного быстрее. И если говорить на языке условных цифр, на всем земном шаре уже произошло 20 тысяч разных мутаций генома коронавируса. Это означает, что по одной конкретной линии распространения вируса каждые две недели COVID-19 переживает малые варианты мутаций. И как видим, глобально это ни к чему не привело.

Медик также подчеркнул, что варианты вируса, которыми болеют люди, тоже могут быть абсолютно разными:

— В больнице может лежать десять человек, но у них будет свой какой-то вариант COVID-19. Именно поэтому у каждого человека болезнь протекает по-разному. По этой причине приходится постоянно искать разные варианты лечения, что осложняет процесс, — отметил он.

Собеседник «ВМ» также заметил, что подсчитать приблизительные варианты мутированного вируса можно с помощью компьютерных алгоритмов.

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