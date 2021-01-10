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Генсек ООН сравнил нынешнее время с 1945 годом
Фото: twitter.com/aa_balkans

Генсек ООН сравнил нынешнее время с 1945 годом

Никита Абрамов

Внешняя политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешнее время с 1945 годом. Об этом он заявил в воскресенье, 10 января.

— Мы переживаем момент, как в 1945 году, — заявил генсек.

По его словам, сегодня идет «война с коронавирусом». Этот конфликт больше зависит от экономической, чем от военной мощи.

— Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра — может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата, — цитирует генсека РИА Новости.

Также Гутерреш отметил, что до сих пор сохраняется потребность в сотрудничестве стран, которое, как он считает, следует превратить в «глобальное партнерство».

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