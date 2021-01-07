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Посол Британии заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии победителями
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Посол Британии заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии победителями

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посол Великобритании в Соединенных Штатах Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

По словам посла, Британии нужно объединиться с Америкой, чтобы противостоять стратегическим вызовам от Китая и России после пандемии коронавируса.

Пирс отметила, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в сфере искусственного интеллекта.

— Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты установились в таких областях, как искусственный интеллект и кибернетика, — пояснила посол.

Она добавила, что развитие Китая проходит «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить пользу «открытым рынкам».

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