Посол Британии заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии победителями
Посол Великобритании в Соединенных Штатах Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.
По словам посла, Британии нужно объединиться с Америкой, чтобы противостоять стратегическим вызовам от Китая и России после пандемии коронавируса.
Пирс отметила, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в сфере искусственного интеллекта.
— Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты установились в таких областях, как искусственный интеллект и кибернетика, — пояснила посол.
Она добавила, что развитие Китая проходит «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить пользу «открытым рынкам».
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