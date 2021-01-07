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ВМС США усилят патрулирование у границ России в Арктике
Фото: youtube.com / RT на русском

ВМС США усилят патрулирование у границ России в Арктике

Виктория Родимкина

Армия

Военно-морской флот Соединенных Штатов начнет регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Это необходимо для «препятствования наступлению Москвы на Крайнем Севере», сообщает Breaking Defence со ссылкой на министра ВМС Кеннета Брейтуэйта.

По его словам, Вашингтону в ближайшее время придется быть более настойчивым, чтобы оспорить «притязания» России и Китая в Арктике.

— Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства, — заявил Брейтуэйт.

Он отметил, что данная стратегия является «более смелой». Министр также назвал такую позицию «правом и обязанностью» Америки как «доминирующей военно-морской силы в мире».

Кроме того, Брейтуэйт добавил, что преимуществом США являются подводные лодки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике. При этом российский министр сообщил, что Россия для укрепления обороноспособности в регионе активно развивает Северный флот.

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Арктикавоенно-морской флот РоссииСША
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