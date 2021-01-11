Гинцбург предрек выявление в России уникального штамма коронавируса

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В России вполне может быть свой уникальный штамм коронавируса, подобный тому, что появился в Великобритании. Такое предположение сделал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Ученый отметил, что уникальные штаммы ковида уже выявлены в Британии, ЮАР и Бразилии. В РФ, вероятно, тоже есть особенная мутация COVID-19, но отечественные эксперты ее пока не успели обнаружить из-за малого секвенирования образцов вируса, полагает Гинцбург.

Ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из Британии.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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