Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Гинцбург предрек выявление в России уникального штамма коронавируса
Фото: youtube.com / RT Россия

Гинцбург предрек выявление в России уникального штамма коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

В России вполне может быть свой уникальный штамм коронавируса, подобный тому, что появился в Великобритании. Такое предположение сделал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Ученый отметил, что уникальные штаммы ковида уже выявлены в Британии, ЮАР и Бразилии. В РФ, вероятно, тоже есть особенная мутация COVID-19, но отечественные эксперты ее пока не успели обнаружить из-за малого секвенирования образцов вируса, полагает Гинцбург.

Ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из Британии.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Случай заражения «британским» штаммом COVID-19 в РФ был еще в конце 2020 года

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте