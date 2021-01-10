Новый штамм COVID-19 обнаружили у россиянина, вернувшегося из Британии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У россиянина, вернувшегося из Великобритании, обнаружили новый, «британский» штамм коронавируса. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— У одного человека это был коронавирус нового штамма, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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