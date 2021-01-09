Елизавета Вторая с супругом привились от COVID-19

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Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу, 9 января, Букингемский дворец.

— Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19, — говорится на сайте дворца.

Отмечается, что вакцинация прошла в Виндзорском замке.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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