«Триггер тугоухости»: отоларинголог объяснил, как COVID-19 влияет на слух

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Перенесенный коронавирус может привести к ухудшению слуха у людей, склонных к сенсоневральной тугоухости. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам медика, существуют два механизма снижения слуха: по типу нарушения звукопроведения и звуковосприятия. Именно к первому варианту чаще всего приводит коронавирус:

— Коронавирус во многом сродни простуде: нос заложен, плохо дышит, вырабатываемая слизь стекает в носоглотку, попадает в слуховую трубу и провоцирует заложенность уха, из-за чего, естественно, человек начинает хуже слышать. К тому же может привести и выраженный отек слуховой трубы — это вариант кондуктивной тугоухости.

Второй тип нарушения слуха — сенсоневральный, когда воспаление отсутствует, но звуковосприятие клетками головного мозга нарушено:

— Такое ухудшение слуха тоже встречается у пациентов с коронавирусом, но намного реже. Одной из ярких причин этого является нарушение питательных функций, когда питание плохо идет в слуховую артерию. Это может быть связано, например, с нарушением артериального давления, когда кислородное голодание происходит на уровне головного мозга и височной артерии. Впрочем, подобное нарушение слуха на фоне коронавируса возможно только у людей, склонных к сенсоневральной тугоухости. Всех нас ждет возрастная тугоухость: после 40–45 лет в той или иной степени слух начнет снижаться так же, как и зрение, но коронавирусная инфекция может стать триггером, таким «запускателем» тугоухости. То есть она бы и так развилась, но намного позже, чем в случае перенесенного вируса.

Разумеется, не только «уханьский» вирус может стать причиной нарушения слуха. Негативно на здоровье влияют и наши бытовые привычки, такие как постоянное использование наушников или отсутствие теплой зимней одежды:

— Постоянное использование наушников дома, в общественном транспорте крайне плохо сказывается на нашем слухе: слуховой нерв долгое время находится под нагрузкой, что, естественно, может привести к развитию тугоухости. Речь, разумеется, не только о наушниках, но и о любых других постоянных источниках громких звуков. Проблемы со слухом могут появиться у диджеев, звукорежиссеров, любителей дискотек и даже охотников. Любопытный момент: во время экзаменов в институтах начинают появляться пациенты с проблемами со слухом, вызванными микронаушниками. Микронаушники дают очень сильное воздействие на слуховой нерв, к тому же ими легко можно травмировать слуховой проход и даже разорвать барабанную перепонку.

Защитить слух поможет правильный подбор головного убора в холодное время года — переохлаждение слухового прохода может провоцировать развитие отита, воспаления слуховой трубы, среднего уха, внутреннего уха и, как следствие, тугоухости.

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