Врач объяснил, чем опасен британский штамм коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Для того чтобы эпидемия коронавируса в России стала контролируемой и выработался коллективный иммунитет, необходимо, чтобы в стране привились или переболели 100 миллионов человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Более 1,5 миллиона россиян уже вакцинировались «Спутником V», однако, по мнению медика, этого недостаточно:

— Необходимо, чтобы антитела выработались не менее чем у 75 процентов населения. В это число входят как те, кто привился, так и те, кто переболел. Со статистикой здесь, к сожалению, будет непросто — многие из тех, кто перенес коронавирус, не обращались к врачам, а некоторые даже не поняли, что заболели. Вероятно, ковид перенесли уже около 1,5 миллиона человек, итого мы получаем три миллиона с антителами, но этого все равно мало. Нам необходимо порядка 100 миллионов по всей стране. Только тогда мы получим контролируемый процесс течения пандемии.

Ситуация усугубляется и появлением нового британского штамма коронавируса, который оказался более заразным, чем предыдущий. Появились сообщения о первом ввозном случае нового вида болезни в Россию.

— Вакцинация однозначно поможет бороться с новым штаммом. Сработает и уже выработанный иммунитет, — считает Кондрахин. — Британский коронавирус отличается только большей заразностью — то же лечение, течение, да и тяжелее он не стал. Но вот передаваться действительно начал быстрее. Если предположить, что в самолете, где летел заболевший, соблюдались все необходимые меры профилактики, то заразиться могли 1,5–2 процента. Если никто ничего не соблюдал — процентов 30. Поэтому вероятность того, что новый штамм пойдет по России, довольно высокая, особенно с учетом того, что ПЦР не всегда выявляет наличие вируса. Какое-то число людей могут просто вовремя не изолировать.

Тем не менее, по мнению врача, даже если британский коронавирус распространится по стране, особенно опасной эпидемиологическая обстановка не станет. Во-первых, из-за уже начатой масштабной вакцинации, а во-вторых, благодаря серьезным противоэпидемическим мероприятиям, проводимым в России:

— Даже если штамм появится и распространится в популяции, важно помнить, что есть еще и наш, российский, коронавирус. Два штамма будут конкурировать. И не факт, что английский победит.

Кондрахин также подчеркнул, что британский коронавирус окажется наиболее опасным для пожилых людей из-за более высокой скорости передачи. Поэтому важно как можно быстрее пройти вакцинацию от вируса, чтобы обезопасить не только себя, но и тех, для кого болезнь представляет реальную смертельную опасность.

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