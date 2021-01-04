Врач объяснил, зачем нужен сертификат о вакцинации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сертификат о вакцинации будет указывать на то, что человек менее опасен для окружающих, потому что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в понедельник, 4 января, сообщил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, большой проблемой в настоящее время является то, что людей с антителами невозможно отличить от тех, кто еще не защищен от коронавируса.

— Сертификат будет указывать на то, что данный человек менее опасен для окружающих, ведь тот, кто получил прививку, реже передает вирус и, даже если заболевает, переносит коронавирус намного легче, без последствий. В идеале паспорт здоровья должен дать человеку возможность жить прежней жизнью: путешествовать по городам и странам, сидеть в ресторане после 23:00, не носить маску, — заявил Кондрахин.

Идея сертификата о вакцинации, по мнению Кондрахина, состоит в том, чтобы вернуть привитое население к жизни, которая была до ограничений, так как люди с выработанными антителами станут практически безопасны для окружающих.

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