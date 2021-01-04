Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач объяснил, зачем нужен сертификат о вакцинации
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач объяснил, зачем нужен сертификат о вакцинации

Кирилл Николаев

Наталия Белова

Общество

Сертификат о вакцинации будет указывать на то, что человек менее опасен для окружающих, потому что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в понедельник, 4 января, сообщил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, большой проблемой в настоящее время является то, что людей с антителами невозможно отличить от тех, кто еще не защищен от коронавируса.

— Сертификат будет указывать на то, что данный человек менее опасен для окружающих, ведь тот, кто получил прививку, реже передает вирус и, даже если заболевает, переносит коронавирус намного легче, без последствий. В идеале паспорт здоровья должен дать человеку возможность жить прежней жизнью: путешествовать по городам и странам, сидеть в ресторане после 23:00, не носить маску, — заявил Кондрахин.

Идея сертификата о вакцинации, по мнению Кондрахина, состоит в том, чтобы вернуть привитое население к жизни, которая была до ограничений, так как люди с выработанными антителами станут практически безопасны для окружающих.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые выяснили, как можно диагностировать COVID-19 за десять секунд

врачвакцинациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте