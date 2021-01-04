Ученые выяснили, как можно диагностировать COVID-19 за десять секунд

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Турецкие ученые разработали прибор, с помощью которого можно диагностировать коронавирусную инфекцию за десять секунд. Об этом сообщили на сайте Билькентского университета.

Отмечается, что прибор называется Diagnovir. Его работа основана на оптических свойствах. Для тестирования используется образец из слизистой оболочки ротовой полости. Затем его смешивают со специальным растровом и помещают в прибор.

Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей. По словам ученых, в ходе доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Скорость иммунного ответа: врач оценил последствия уменьшения дозировки вакцины от COVID-19