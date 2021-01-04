Скорость иммунного ответа: врач оценил последствия уменьшения дозировки вакцины от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Власти США обсуждают возможность уменьшения дозы вакцины в два раза, чтобы привить большее количество населения. При этом отмечается, что половина дозы даст точно такую же иммунную реакцию. Как рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок, уменьшение в два раза дозы вакцины Moderna не скажется на количестве антител к коронавирусу, только на скорости иммунного ответа.

— Вакцина, которую выпускает Moderna, работает на основе матричной РНК. Ее суть в том, что сама информация о некоторых белках коронавируса закодирована в матричной РНК, которая в свою очередь упакована в липидные наночастицы. Они вводятся человеку и распределяются дальше по организму, где попадают внутрь клетки. Там матричная РНК соединяется с рибосомами клеток человека, которые начинают производить отдельные вирусные белки с признаками чужеродности, но вирус целиком собрать не могут. Иммунная система распознает их и начинает вырабатывать антитела, — объяснил медик.

Даже половинная доза препарата, по мнению Болибока, позволит организму выработать антитела к коронавирусу, однако отклик иммунной системы появится чуть позднее:

— Количество вирусного белка какое-то время будет ниже, чем при обычной дозе, и, соответственно, отклик иммунной системы будет замедлен. Во время второй стадии испытания препарата, когда подбирали дозу, ориентировались, вероятно, на более быстрый отклик, но, поскольку ситуация с распространением коронавируса непростая, эту систему решили пересмотреть. Вакцинация же двумя дозами даст возможность организму выработать такое же количество антител, как и при полном введении препарата.

Практика дробления доз вакцин, как отметил врач, не нова — существуют вакцины, где взрослым вводится полная дозировка, а детям — половинная, так что ничего страшного в этом нет. Напротив, подобный подход дает возможность привить большее количество людей имеющимся объемом препарата:

— Разница в получении иммунного отклика будет небольшая, буквально в несколько дней. Например, при полной дозировке антитела могут выработаться через семь дней, а при половинной — через 10. То же и со второй дозой. Иммунный ответ тогда развивается уже по вторичному типу, организм знаком с этими антигенами, и, когда получает сигнал о том, что они снова появились, реакция усиливается. В итоге ответ на полную вакцину будет через 3–4 дня, а на половинную — через 5–6.

Иммунолог заключил, что, с точки зрения эпидемиологии, эта разница несущественна, поэтому дробление вакцины на две дозировки не принесет серьезных негативных последствий.

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