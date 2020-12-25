Пять развенчанных мифов: почему не нужно бояться прививки от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 28 декабря расширится список тех, кто может пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса: теперь прививка доступна работникам ЖКХ, сферы питания, спорта и органов охраны правопорядка, представителям религиозных организаций и волонтерам. К сожалению, далеко не все спешат записываться на процедуру из-за различных заблуждений относительно вакцины. «Вечерняя Москва» собрала и опровергла самые популярные мифы с помощью врача-терапевта, клинического фармаколога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

1. Лучше переболеть, тогда антител будет больше

Перенесенное заболевание действительно помогает организму выработать антитела. Проблема только в том, что невозможно угадать, насколько тяжело организму будет справиться с вирусом, объяснил врач:

— Мы знаем, что, к сожалению, далеко не всегда коронавирус протекает легко. Кроме того, он дает множество тяжелых осложнений на разные органы, в том числе на сердечно-сосудистую систему, от проблем с которой и так страдает довольно много людей. То есть, конечно, вы можете рискнуть заразиться, чтобы потом получить антитела. Но никто не даст вам гарантий того, что болезнь пройдет бесследно, особенно с учетом того, что ее тяжелая форма нередко заканчивается плачевно. Единственный способ получить антитела с наименьшим риском — это вакцинация, потому что в этом случае мы контролируем процессы, происходящие в организме, и знаем о возможных последствиях.

2. После прививки антитела могут и не появиться

Это утверждение, по словам врача, является мифом лишь отчасти. Дело в том, что вакцина эффективна на 92 процента, и действительно существует группа людей, которые не выработают антитела в ответ на прививку.

— Ареактивность иммунной системы может наблюдаться при низком иммунитете, когда вирусные инфекции или протекают слабо, или не протекают вообще. Как ни парадоксально, но чем сильнее иммунитет, тем сильнее и вирусная инфекция, так что при иммуносупрессии никакого эффекта вакцина не даст. Впрочем, как и сам вирус. Разумеется, это единичные случаи. У большинства людей антитела выработаются в полном объеме либо просто в небольшом титре. Тем не менее надо понимать, что, даже несмотря на вакцинацию, заболеть может каждый. Только привитый человек перенесет коронавирус намного легче либо не почувствует его вообще, — сказал Кондрахин.

3. Прививка недоработана

Вакцину действительно создали и ввели в оборот довольно быстро, отметил собеседник «ВМ». На данный момент не прошло еще и года, что действительно может показаться довольно подозрительным для обывателя.

— Суть таких сомнений в незнании некоторых нюансов вирусологии, — разъяснил Кондрахин. — Дело в том, что у нас уже была базисная площадка для создания вакцины, и базис этот — аденовирус. Самое сложное в разработке препарата — создать вектор, носитель, который и должен передать вакцину. Все остальное не так проблематично. Но наша страна уже давно отработала систему векторов, поэтому сроки приготовления прививки были заметно сокращены. Клинические исследования, кстати, тоже сократили, но в рамках закона. А третья фаза испытаний вообще происходила на добровольной основе, когда люди поголовно получали препарат, подписывая добровольное согласие.

4. Вакцина может спровоцировать коронавирус

Главное, что, по мнению Кондрахина, стоит понять и запомнить: препарат никаким образом не может вызывать болезнь, потому что самого вируса там нет. А вот симптомы, сходные с коронавирусом, вполне могут развиться, но это даже неплохо, замечает врач:

— Вводя прививку, мы искусственно вызываем иммунный ответ, заставляем организм работать, причем так, чтобы это выглядело как реальная болезнь. Но в случае с вакциной все симптомы проходят примерно так же быстро, как и появляются: если при настоящем вирусе у обычного человека температура будет держаться 7–10 дней, то при вакцинации — 2–3 дня максимум. Потому что это не болезнь сама по себе, только реакция иммунной системы, которая никак не может вызывать патологическое состояние.

Базовые побочные эффекты, которые могут возникать от ввода любой прививки, — это выраженная температура под 40 градусов, а также аллергическая реакция по типу крапивницы или анафилактического шока. Все остальное — именно последствия вакцины, а не побочные эффекты, говорит врач:

— После ввода препарата от коронавируса организм может реагировать так, как будто болеет, но в слабой степени. И, по сути, так оно и есть. Он проходит тот же путь, только не увеличивает количество вирусных единиц. Чем более выраженная и сильная реакция, тем лучше иммунный ответ, тем меньше риск заразиться впоследствии. Важно понимать, что вакцина — это маленькая болезнь, контролируемая человеком. Организм получает урон, но небольшой, и учится бороться с вирусом, не заболевая при этом в привычном смысле слова.

5. Нас всех хотят чипировать с помощью вакцины

Чипирование — самый популярный и любимый миф у конспирологов, что неудивительно: теории заговора, идеи о мировом правительстве всегда интереснее, чем скучная реальная жизнь. К сожалению или к счастью, но чипы в вакцинах, как считает врач, — задумка не только малореализуемая, но и бессмысленная:

— В ответ на этот миф у меня сразу есть несколько вопросов. Во-первых, зачем чипировать всех именно сейчас, когда у нас есть календарь прививок и вживлять в детей следящие устройства можно хоть с самого рождения? Во-вторых, зачем тогда укол ставят именно в предплечье? Это слишком подвижная часть для нахождения настолько сложного оборудования. В-третьих, почему из списка чипируемых исключили две такие огромные возрастные группы, как дети до 18 и люди старше 60? В-четвертых, зачем так все усложнять? Можно ведь чипировать людей хоть каждый день с помощью, например, вдыхаемого воздуха в метро или на приемах у стоматологов. Кроме того, иголочка для ввода вакцины от коронавируса очень маленькая, никакой чип туда не пролезет, так что возникает необходимость в специальном оборудовании. И специально обученных людях, кстати, тоже.

Да и ввод каких-то дополнительных устройств лишен всякого смысла, когда «каждый человек уже и так кодирован» от рождения. Кондрахин имеет в виду ДНК, уникальную у каждого человека. Намного проще доработать биологические считыватели (которые уже и так существуют, просто пока медленно работают), чем тратить время, силы и огромные ресурсы на разработку и внедрение специальных чипов.

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