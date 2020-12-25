Врачи назвали условия победы над коронавирусом в 2021 году

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Помешать победить коронавирус в 2021 году может безответственное поведение граждан, а вот мутации вируса, скорее всего, никак не повредят. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказали российские врачи.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что главная задача 2021 года — победа над COVID-19. Правда, многие думают, что реализовать амбициозный план могут помешать мутации вируса, которые начали выявлять в разных странах.

— У РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус, есть свойство постоянно мутировать, — объяснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. — Недавно был отчет научно-исследовательского института «Вектор». Так вот, только в нашей стране они насчитали порядка 1400 мутаций. Только особой роли они не играют — какой-то вариант более контагиозный, другой — менее. Радикальных отличий, которые помешали бы лечению или сказались бы на эффективности вакцин, нет.

Британская мутация, по словам Болибока, как раз привела к более высокой контагиозности. По всей вероятности, это произошло из-за того, что COVID-19 стал менее вирулентным, сказал врач.

— Вирулентность — свойство вируса убивать клетку и организм хозяина, — пояснил собеседник «ВМ». — Получается, вирус более активно размножается в клетке, которая живет дольше. В результате концентрация коронавируса в частицах, выделяемых человеком, более высокая. Так что я не думаю, что новые мутации сыграют какую-то особенно негативную роль. Главное, чтобы у вируса оставался спайк-протеин, тогда все переболевшие ранее так и останутся иммунны. То же, кстати, касается и вакцин. Если же вдруг коронавирус мутирует так, что изменится структура спайк-протеина, то он просто будет цепляться к другим клеткам, не вызывая в результате таких тяжелых поражений. Соответственно, изменится и клиническая картина болезни.

Болибок также предположил, что вирус может вообще перейти на других животных, как это уже произошло с норками и некоторыми видами грызунов.

— Так что я не вижу никаких причин, почему бы нашей стране в целом и Минздраву в частности не победить коронавирус, — заключил врач. — На самом деле вирус прошел бы и так, сам собой, потому что мы уже находимся на плато по заболеваемости, а плато не может держаться вечно. Мы простоим на нем месяц–полтора и пойдем на снижение. Главное сейчас — продержаться на этом пике, чтобы и так перегруженная до крайности система здравоохранения не рухнула. Медикам сейчас действительно приходится крайне тяжело.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев посчитал, что помешать Минздраву победить коронавирус могут сами люди, безответственно относящиеся к правилам индивидуальной защиты:

— До сих пор многие из нас крайне несерьезно относятся к рекомендациям, о которых нам постоянно напоминают. Я имею в виду, разумеется, масочно-перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции. Также серьезно необходимо отнестись к вакцинации, которая уже запущена в стране. Разговоры о том, что кто-то боится, кто-то не хочет, кто-то просто не видит смысла прививаться, идут от малограмотности людей и от их низкой санитарной культуры.

Медик заключил, что главная помощь, которую могут оказать обычные россияне в борьбе с пандемией, — ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

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