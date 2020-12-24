Вторичная пневмония и разрыв легких: чем опасна ИВЛ в борьбе с коронавирусом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Сегодня ИВЛ при коронавирусе используется в самых крайних случаях для самых тяжелых больных, когда все прочие средства уже испробованы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Патологоанатомы в ходе вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, выяснили, что ИВЛ может вызывать обширные повреждения легких и только усугублять состояние больных.

— Действительно, применение искусственной вентиляции легких может вызывать целый рад проблем, — согласился Кондрахин. — В первую очередь это вентилятор-ассоциированная пневмония. С помощью ИВЛ мы искусственно создаем оптимальный газообмен в легких, но проблема в том, что дать абсолютно стерильный воздух невозможно. И чем дольше человек находится на аппарате, тем с каждым часом выше вероятность того, что он заболеет вторичной пневмонией. Другая проблема, собственно, в повреждении легких. Мы нагнетаем воздух в условиях воспалительных процессов в легочной ткани, острого стрессового синдрома, большого количества патогенных процессов, когда любая нагрузка на легкие так или иначе приводит к их повреждению.

Одним из самых распространенных осложнений в таком случае является разрыв легкого, сказал Кондрахин. А в случае возникновения повреждения воздух может попасть в плевральную полость, из-за чего легкое спадается, пояснил врач. Существует опасность и травматических повреждений, при которых орган утрачивает возможность нормально функционировать.

— Это как ударить молотком по пальцам и потом пытаться закрутить ими винтик, — привел сравнение Кондрахин. — Ничего не получится, ведь ткань повреждена, болит, не может выдерживать нагрузку. То же и с легкими во время коронавируса: ткань повреждена, не справляется с рядом своих функций, а мы подключаем человека к ИВЛ, искусственно создавая необходимое количество дыхательных движений. Отсюда и последствия: аппарат дышит — легкие повреждаются. Вообще, ковид — очень «гуманный» вирус. Он убивает систему легких так же, как это делает цианид. При отравлении им люди умирают от того, что на уровне клетки нет передачи кислорода — дыхание происходит, но органы все равно испытывают кислородное голодание. То же и с человеком при коронавирусе: легкие не справляются со своими функциями, происходит кислородное голодание всего организма, потому в самом тяжелом случае помочь человеку «раздышаться» может только ИВЛ.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сегодня врачи уже поняли опасность использования аппаратов и пытаются прибегать к другим альтернативным способам помощи пациентам. Такими являются СРАР (неинвазивная вентиляция) и ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

— Первая альтернатива, используемая до интубации, — это СРАР, постоянная поточная вентиляция воздухом под высоким давлением и с большим содержанием кислорода, — объяснил собеседник «ВМ». — Человек постоянно получает воздух через маску либо в канюлях, легкие не повреждаются, но газообмен восстанавливается. Вторая альтернатива — ЭКМО, она показана людям, повреждение легких у которых не позволяет осуществить газообмен. Существует искусственная почка, а ЭКМО — по сути, искусственное легкое, которое позволяет провести кровь через специальные фильтры, насытить ее кислородом и вернуть обратно в организм.

Плюсы ЭКМО, по мнению Кондрахина, очевидны: легкие не страдают, не травмируются, организм насыщается кислородом. Именно этот метод дает пациенту самые большие шансы на выздоровление, но, к сожалению, пока его нельзя назвать особенно популярным по нескольким причинам. Во-первых, аппарат ЭКМО является довольно дорогим — позволить его себе могут не все больницы. Во-вторых, это высокоинвазивная методика, работать с которой умеют далеко не все врачи.

— Потому сейчас медики стараются как можно дольше держать пациентов на масочной поддержке. При таком подходе риск травматизма намного меньше, осложнения происходят реже. Глубокое же ИВЛ — шаг отчаяния, крайний случай, когда испробованы все остальные методы, — сказал врач.

Он напомнил, что ИВЛ понадобится лишь самому малому числу больных и привел статистику, исходя из которой лишь 25 процентов заболевших коронавирусом попадут в больницу, ИВЛ понадобится лишь 5.

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