«Возьмите неоплачиваемый отпуск»: Онищенко дал советы перенесшим коронавирус

Фото: Пресс-служба Госдумы

Людям, перенесшим коронавирус, стоит временно воздержаться от походов на работу, а в идеале — взять неоплачиваемый отпуск, чтобы дать организму время на восстановление. Такую рекомендацию дал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По словам медика, универсального ответа на то, каких правил придерживаться после перенесенного заболевания, нет, поскольку коронавирус у всех протекает по-разному. К примеру, менять образ жизни тем, у кого болезнь протекала бессимптомно, не придется. Вероятнее всего, они даже не поймут, что болели.

— Проблемы возникают, как правило, у людей старшего поколения, у тех, кто переносит коронавирус тяжело, особенно если человек был на управляемом дыхании, ИВЛ. Здесь, конечно, никакой самостоятельности быть не может — пациент проходит специальные реабилитационные мероприятия, после которых предполагается и последующая реабилитация в специализированных учреждениях, нацеленная, прежде всего, на нормализацию работы легких, сердечно-сосудистой системы. Есть и те, кто после болезни отправляются на отдых, покупая путевки в места, где есть возможность реабилитации.

Онищенко заметил, что большинство людей с клиническими проявлениями болезни после выздоровления жалуются на слабость. Это состояние нормально из-за тяжести перенесенного заболевания, но к восстановлению здесь нужно подходить очень внимательно и осторожно:

— Следует соблюдать режим отдыха, питания, а также исключить риски повторного заболевания. Например, после вылеченной вирусной пневмонии на фоне принятия большого объема лекарств есть риск возникновения бактериальной пневмонии — это важное обстоятельство, которое необходимо профилактировать, в частности, исключая возможность возвращения на работу. После выписки из стационара следует еще какое-то время побыть на больничном, а еще лучше, если есть такая возможность, уйти в неоплачиваемый отпуск с тем, чтобы восстановить свое здоровье. Также следует помнить о том, что из-за лечения антибиотиками частым последствием болезни является дисбактериоз, в этом случае необходимо заново формировать микрофлору кишечника. Помните и о соблюдении питьевого режима — сгущение крови является одним из главных системных осложнений, возникающих после коронавируса.

Онищенко заключил, что для полного выздоровления необходимо ответственное отношение самого пациента к своему здоровью. Необходимо быть крайне внимательным к себе, поскольку даже похвальное желание как можно быстрее вернуться на работу может обернуться получением инвалидности.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В заявлении Британии об опасной мутации коронавируса нашли скрытый смысл