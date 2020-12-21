В заявлении Британии об опасной мутации коронавируса нашли скрытый смысл

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Вероятнее всего, «новый штамм» коронавируса в Великобритании — не более чем политическая игра и желание закрыть страну на время Брексита. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который, предположительно, является более опасным, чем предыдущий. В результате этого сообщения уже порядка 20 государств прекратили сообщение со страной.

— Мы уже давно говорим о том, что в каждой стране существует свой штамм коронавируса: во Франции — французский, в Китае — китайский, в России — российский. Только на момент июля насчитывали порядка 200 разных мутаций, но это не говорит о том, что они более опасные, что летальность выше. Просто у каждого штамма есть свои небольшие особенности на разных территориях. И в данном контексте непонятно, почему вдруг британский коронавирус стал каким-то исключительным. Если предположить, что произошла действительно какая-то серьезная мутация, то это значило бы, что местная фармкомпания AstraZeneca работала зря. И теперь им необходимо дорабатывать свою вакцину, но таких заявлений пока не поступало.

Настораживает Кондрахина еще и то, что, несмотря на громкую новость, Великобритания пока так и не предоставила доказательств опасности нового вируса, не показала результаты исследований. По мнению медика, заявление о мутации — лишь грамотный политический ход:

— Брексит в Великобритании, очевидно, будет протекать по крайне жесткому сценарию, и сейчас стране выгоднее создать ЧС, закрыть границы и списать все на вирус. Высокий уровень заболеваемости и смертности же можно объяснить очень просто: страна отстала месяца на два во введении грамотных противоэпидемических мер, считая, что пусть лучше все переболеют. За голову схватились только тогда, когда поняли, что такая система не работает, мутация ковида — очень удобный способ объяснить еще и это. Конечно, говорить со стопроцентной уверенностью о том, что заявление англичан — провокация, мы пока не можем. Надо наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Пока же нет убедительных доказательств, свидетельствующих о приобретении коронавирусом новых свойств, повышении вирулентности и прочем.

Медик заключил, что, сделав подобное заявление, Великобритания подставила серьезную подножку своим фармкомпаниям, которые в случае правдивости информации о мутации должны были выступить с заявлением о старте работы над новой вакциной. На данный момент этого так и не произошло.

По мнению политолога Сергея Маркова, закрытие страны выгодно не Великобритании, а Евросоюзу, чтобы показать, насколько неприятен даже временный локдаун:

— Если серьезной мутации действительно не произошло, то подобное заявление может быть связано, скорее, с некоторыми манипуляциями относительно того, что жесткие меры дают больше власти действующему правительству. Но мы ведь прекрасно понимаем, что долго сохранить такой серьезный обман в тайне не получится. Фактически это станет политическим самоубийством, поэтому даже этот вариант, на мой взгляд, крайне маловероятен. Речь, скорее, может идти о том, что современная наука не вполне способна понять, насколько страшны и опасны новые мутации коронавируса. Прибавить сюда стоит еще и общую панику, только усугубляющую эту ситуацию. Если же говорить о намеренной провокации, то закрытие Великобритании выгодно не самой стране, а ЕС, чтобы спровоцировать экономический кризис и не допустить переговоров по Брекситу в жестком варианте.

Даже временные ограничения передвижения, по мнению Маркова, могли бы показать Великобритании, к каким неприятным экономическим последствиям это может привести, поэтому закрытие границ удобно, скорее, Евросоюзу для демонстрации жесткости своей позиции.

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