«Люди гибнут не от вакцин»: вирусолог объяснил освобождение фармкомпаний в США от исков

Фото: twitter.com/XHNews

В истории медицины уже были случаи, когда решения о вакцинации принимались экстренно, несмотря на возможное развитие негативных последствий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Так он прокомментировал решение властей США предоставить компаниям Pfizer и Moderna иммунитет против ответственности в случае появления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от COVID-19.

— Решение властей США довольно необычно, но и ситуация необычная, — заметил Чепурнов. — У нас ведь, по сути, происходит то же самое. Просто мы не делаем каких-то громких заявлений. В Штатах же все настолько зарегулировано, что огласка необходима. Ситуация у нас сейчас странная со всех сторон: еще до того, как в России началось массовое распространение препарата, было вакцинировано порядка 150 тысяч человек. Участие в испытаниях приняли и простые люди, и добровольцы, и чиновники. То есть интерес к препарату огромный, несмотря на то что, как у нас, так и во всем мире, многих специалистов раздражают недосказанность, недостаточное количество публикаций о результатах исследований вакцин.

Фото: twitter.com/XHNews

По словам Чепурнова, в США многих критиков настораживают вакцины Pfizer и Moderna, поскольку это генетические препараты, широко используемых аналогов которым нет. Предполагают, что генетический материал, кодирующий белки коронавируса, может спровоцировать отсроченные негативные последствия. Насколько серьезны эти опасения, покажет время, однако вирусолог пока не видит серьезных поводов для беспокойства:

— Люди гибнут не от вакцин, а от коронавируса. В тех же Штатах переполнены больницы, число заболевших и погибших от болезни огромно. Вполне логично, что они стремятся убрать возможные препятствия на пути массового распространения препарата. Конечно, и Pfizer, и Moderna могут давать определенные побочные эффекты. Уже известно о нескольких случаях тяжелой аллергической реакции вплоть до анафилактического шока. Но опять же — риск этих последствий несравнимо ниже опасностей коронавируса.

Фото: flickr.com / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Медик заметил, что это не первый случай, когда решение о вакцинации и широком распространении препарата принимается так быстро:

— Один из самых ярких примеров — вакцина от лихорадки Эбола. Совершенно блестящий рекомбинантный препарат был разработан в 2003 году. Когда его тестировали на обезьянах, выяснили, что он эффективен даже после заражения, помогает организму быстрее справиться с болезнью. К сожалению, дальше тогда дело не пошло — Эболой болело крайне мало людей и, несмотря на высокий уровень смертности от вируса, коммерческого смысла в проведении всех стадий испытаний никто не увидел. До 2014 года, когда болезнь расползлась по всей Африке, появились случаи ее завоза в другие страны. Тогда все подхватились, деньги выделили, препарат начали испытывать, а к вакцинации приступили всего через год, что является очень коротким сроком. Но в тех условиях времени особо и не было: смертность оказалась слишком высокой. Похожая ситуация произошла в СССР во время вспышки полиомиелита — тогда быстро сделали сначала «убитую» вакцину, а затем и «живую». И тот, и другой препарат быстро запустили, потому что ситуация со смертностью, последствиями и распространением заболевания была крайне тяжелой.

Медик заключил, что пандемия коронавируса полностью оправдывает быстрое принятие решений и освобождение фармкомпаний от возможной ответственности, поскольку темпы распространения заболевания не дают властям времени на более детальную проработку препаратов, особенно в США, где заболеваемость и смертность стали рекордными.

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