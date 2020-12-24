Российские ученые получили образцы «британского» штамма COVID-19

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Российские ученые получили образцы «британского» штамма коронавируса, сейчас идет работа по их изучению. Об этом в четверг, 24 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Речь идет о мутировавшем ковиде, который эксперты называют более опасным и заразным.

— Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения, — приводит РИА Новости слова представителя МИД.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила наличие нового штамма COVID-19 в России.

Также советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что пообщался с одним из британских ученых, который назвал неожиданную причину появления «британского» штамма коронавируса.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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