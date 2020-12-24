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Биолог допустила наличие нового штамма коронавируса в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Биолог допустила наличие нового штамма коронавируса в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Новые мутации коронавируса, которые были найдены в Великобритании и Дании, скорее всего, уже есть в России, но их пока не выявили. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в четверг, 24 декабря.

По ее словам, новые штаммы COVID-19 в Европе были обнаружены после многочисленных исследований. Биолог предположила, что в России не был обнаружен более заразный вариант вируса из-за недостаточной глубины исследования населения.

— Если мы сейчас всех обследуем и секвенируем личный вирус каждого, то выясним, что у нас вирусов, слегка отличающихся от стандарта, пруд пруди, — цитирует Баранову РИА Новости.

Она добавила, что если бы какая-то из мутаций была более заразной, увеличилась бы смертность населения, но этого не наблюдается.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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