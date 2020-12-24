Онищенко объяснил, надо ли России закрывать границы из-за нового штамма коронавируса

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Геннадий Онищенко считает, что оценивать необходимость закрытия границ России в связи с появлением мутации коронавируса должны профессионалы. Об этом депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил «Вечерней Москве», комментируя предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева временно ограничить авиасообщение со всеми странами.

— В составе правительства есть специальные органы, которые обязаны обеспечивать биологическую безопасность. Они несут ответственность за это и решают, исходя из реальной обстановки, надо или не надо принимать какие-либо меры, — отметил он.

Онищенко подчеркнул, что в случае необходимости, Минздрав инициирует закрытие авиасообщения с другими странами без призывов политиков, не располагающих источниками объективной информации.

Собеседник корреспондента пояснил, что парламентарии в большинстве своем не имеют отношения к вирусологии и не могут правильно квалифицировать те или иные явления, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Доктор медицинских наук, вирусолог Центра Гамалеи, профессор Виктор Зуев считает, что депутат запоздал со своим письмом на полгода:

— «Английский» штамм коронавируса, о котором написали недавно в газетах, известен с июня 2020 года. Дело в том, что он уже дошел до Австралии. Маловероятно, что этого штамма нет в России, — отметил он.

Профессор заключил, что решения о серьезных карантинных мерах должны приниматься профессионалами. Он напомнил, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила: на сегодня у коронавируса имеется около полутора тысяч точечных мутаций, при этом штаммы не меняют способности вакцины защитить от ковида.

Ранее депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением временно прекратить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма COVID-19.

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