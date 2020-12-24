В Госдуме предложили прекратить авиасообщение со всеми странами

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в четверг, 24 декабря.

Он напомнил, что в Британии и ряде других стран был обнаружен мутировавший вариант коронавирусной инфекции. Известно, что он является более заразным.

В связи с этим многие страны, в том числе и России, решили приостановить авиасообщение в Великобританию.

— В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией, — говорится в письме.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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