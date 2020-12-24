Британский штамм коронавируса зафиксировали в Сингапуре

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В Сингапуре выявили британский штамм коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» в четверг, 24 декабря.

По данным телеканала, инфекцию завезла студентка, которая недавно вернулась в Сингапур из Лондона. Помимо нее, положительный тест на COVID-19 выявили еще у 11 человек. Однако местные власти не торопятся назвать это вспышкой заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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