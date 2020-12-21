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Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полетов между Россией и Великобританией
Фото: pixabay.com

Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полетов между Россией и Великобританией

Евгения Звощик

Внешняя политика

Росавиация уведомила авиакомпании о прекращении авиасообщения между Россией и Великобританией в период с 22 по 29 декабря. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 21 декабря.

Уточняется, что запрещены как регулярные, так и нерегулярные (грузопассажирские) рейсы. По словам представителя Росавиации, уведомлены и российские, и зарубежные авиакомпании.

При этом бизнес-авиация сможет выполнять рейсы с 22 по 29 декабря между РФ и Великобританией только при отдельном разрешении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса. Позже к этим странам присоединилась и Россия.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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