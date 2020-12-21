Почти 20 стран закрыли сообщение с Великобританией из-за мутации COVID-19

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Около 20 стран, в том числе не менее 14 стран Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией после новостей о выявлении более заразного штамма коронавируса.

Мутация была выявлена в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Так, о прекращении авиасообщения с Британией до 1 января объявили власти Нидерландов. Также границу с Великобританией как минимум на сутки закрыла Бельгия. Железнодорожное сообщение отменили между Лондоном и Брюсселем, Лондоном и Амстердамом. Кроме того, авиасообщение с Британией приостановили Италия, Франция, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Финляндия и Хорватия.

Помимо этого, об ограничении сообщения с Британией было сообщено в Греции, на Кипре, в Испании, Турции, Швейцарии, Канаде, Израиле и Аргентине, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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