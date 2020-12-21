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Власти Великобритании заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля
Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Власти Великобритании заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

Кирилл Николаев

В мире

Ситуация с новым вариантом коронавируса в Великобритании вышла из-под контроля властей. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

— Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений, — цитирует Хэнкока Sky News.

По его словам, новый вариант коронавируса распространяется слишком стремительно. Именно поэтому правительству пришлось быстро реагировать. Хэнкок отметил, что жесткие ограничительные меры затронут жителей Лондона, большей части юго-востока и некоторых частей восточной Англии. Они могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

Ранее сообщалось, что Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70 процентов заразнее обычного. Его также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса.

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