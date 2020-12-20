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Евросовет созвал совещание для обсуждения ситуации с COVID-19 в Великобритании
Фото: pixabay.com

Евросовет созвал совещание для обсуждения ситуации с COVID-19 в Великобритании

Никита Абрамов

Политика

Евросовет созвал совещание стран ЕС, на котором планируется обсудить ситуацию с новым штаммом COVID-19, обнаруженным в Великобритании. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщило РИА Новости.

— Кабинет председателя Мишеля созвал заседание для обмена информацией на уровне столиц о последних событиях в отношении варианта вируса и мерах, связанных с ним, — цитирует агентство собственный источник.

Ранее оперштаб России начал отслеживать ситуацию с новой мутацией коронавируса в Великобритании, этот штамм обнаружили также в Дании, Нидерландах и Австралии.

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