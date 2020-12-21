«Не подтверждено никем»: эпидемиолог — о заразности нового штамма COVID, выявленного в Британии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Данные о большей заразности нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в Великобритании, официально не подтверждены. Соответствующее заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в понедельник, 21 декабря.

— Данное свойство о том, что он способен заражать большее число людей, к настоящему моменту официально не подтверждено никем, — пояснил Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что новый штамм коронавируса в Великобритании появился с начала ноября. По словам, эпидемиолога, это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер.

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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