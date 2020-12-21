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Россия остановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия остановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 00:00 22 декабря на неделю. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 21 декабря.

— Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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