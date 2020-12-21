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РФПИ сообщил об эффективности «Спутник V» против нового штамма COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

РФПИ сообщил об эффективности «Спутник V» против нового штамма COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна и против новой мутации COVID-19, которая была обнаружена в Великобритании. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, который был выявлен в Европе, передает РИА Новости.

— Препарат также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке, — сказал Дмитриев во время общения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Также сообщалось, что около 20 стран остановили сообщение с Британией из-за мутации коронавируса.

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