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Кремль следит за новостями о новом штамме коронавируса в Великобритании
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Кремль следит за новостями о новом штамме коронавируса в Великобритании

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Кремль внимательно следит за информацией из Великобритании о мутировавшем штамме коронавируса. Об этом заявил журналистам в понедельник, 21 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме, — сказал пресс-секретарь.

Он не стал отвечать на вопрос, возможно ли закрытие авиасообщения России с Великобританией на этой почве. По словам Пескова, это решение должен принимать правительственный штаб, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Также сообщалось, что около 20 стран остановили сообщение с Британией из-за мутации коронавируса.

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