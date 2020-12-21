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Министр Британии заявил, что новый штамм коронавируса уже есть в других странах
Фото: pixabay.com

Министр Британии заявил, что новый штамм коронавируса уже есть в других странах

Виктория Родимкина

В мире

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс сообщил, что новый штамм коронавируса может быть уже за пределами Великобритании, в других странах. Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News в понедельник, 21 декабря.

— Реальность в том, что он (новый штамм — прим. «ВМ») уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Ранее сообщалось, что около 20 стран остановили сообщение с Британией из-за мутации коронавируса.

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