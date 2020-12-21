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Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса за сутки. Это наибольшее число случаев, зафиксированных в стране за 24 часа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 21 декабря.

За минувшие сутки в стране выявили случаи коронавируса в 84 регионах. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. От инфекции скончались 493 человека, за сутки вылечились 19 705 человек.

Больше всего пациентов с инфекцией зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день за все время пандемии в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, вылечилось 2 295 362 человека.

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что ночной клуб на севере Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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