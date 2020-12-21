Ночной клуб на севере Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Правды, 24с3 Карта всех событий

Ночной клуб «Pravda» могут закрыть на 90 суток за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, специалисты провели рейд в заведении, которое находится по адресу улица Правды, дом 24, строение 3. Уточняется, что там проходил концерт группы Sunsay.

— На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования, — цитирует Михайлова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Европейский» могут оштрафовать на один миллион рублей за нарушение мер профилактики против коронавируса.

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