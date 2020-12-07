Ресторану в центре Москвы грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Полина Гусарова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы выявило нарушения мер профилактики COVID-19 в ресторане в центре Москвы. Заведению грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов в понедельник, 7 декабря.

— ОАТИ Москвы проводит серию контрольных мероприятий на предмет соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана на улице Большая Дмитровка. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина, — рассказал он.

Инспектор отметил, что на мероприятии посетители нарушали масочно-перчаточный режим, а также не соблюдалась социальная дистанция.

Информация о выявленных фактах передана в управление Роспотребнадзора для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности указанной организации.

Михайлов уточнил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до миллиона рублей или приостановка деятельности на 90 дней по решению суда, передает агентство «Москва».

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