Сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили очередные нарушения

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов и администратор танцевальной студии Елена Алексеева осматривают помещения спортивного центра / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций в ходе очередных рейдов выявили нарушения в нескольких ресторанах, концертном зале и других заведениях города.

Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium до решения суда за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря. Как сообщил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотреб надзора Алексей Худобородов, в клубе не был обеспечен эффективный контроль за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями мероприятия. Отягчающим обстоятельством стало и то, что массовое мероприятие было рассчитано на длительное время.

— Закрытое помещение, скопление людей, отсутствие дистанции — все эти факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки, — пояснил сотрудник Роспотребнадзора.

В результате клубу грозит штраф в полмиллиона рублей. А срок закрытия может составить 90 суток.

— В настоящее время по данному нарушению территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном округе возбуждено дело об административном правонарушении, — отметил Худобородов.

А сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы в ходе рейдов 4 декабря проверили заведения, расположенные на территории Трехгорной мануфактуры. Главной задачей инспекторов было выяснить, соблюдается ли режим работы заведений общественного питания.

Как рассказал по итогам проверок главный инспектор ОАТИ Иван Гжеляк, несколько заведений не закрылись в 23 часа.

— В них посетители находились даже после полуночи, по данным нарушениям будут составляться протоколы, — отметил он.

Иван Гжеляк также добавил, что ряд заведений все же закрыли после проведения профилактических бесед совместно с представителями полиции.

Также среди выявленных за последнее время нарушителей мер профилактики против коронавирусной инфекции — салон красоты, танцевальная студия, хостел, музей-заповедник «Царицыно».

Так, в танцевальной студии персонал находился без масок. Как рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, после фиксации нарушения предпринимателя ждет штраф.

Еще одна проверка прошла в фитнес-центре на Каширском шоссе. Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич отметил, что администрация серьезно подошла к соблюдению мер профилактики COVID-19, масочно-перчаточный режим соблюдается. Картину подпортил работающий на территории фитнес-центра салон красоты, который принадлежит другому предпринимателю.

— У салона красоты отдельный вход. И при его обследовании выявлены нарушения дезинфекционного режима, не проводятся входной контроль и термометрия сотрудников, — рассказал Омелич. — Нет возможности оценить полноту уборки помещений из-за отсутствия графика. Индивидуальному предпринимателю теперь грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— Деятельность 105 предприятий торговли и торговых центров была приостановлена осенью в Москве за нарушение антикоронавирусных мер. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники департамента, префектур и управ.

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