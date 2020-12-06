Организаторы «Песни года» ответили на сообщения о нарушении ограничений по COVID-19

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Запись «Песни года-2020» прошла в субботу, 5 декабря, с соблюдением всех необходимых мер по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявили организаторы мероприятия.

Организаторы отметили, что число зрителей не превышало 25 процентов от общей вместимости. Люди были рассажены с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что съемки новогоднего концерта «Песня года» в Москве прошли с нарушением мер по профилактике распространения коронавируса.

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