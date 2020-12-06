Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Организаторы «Песни года» ответили на сообщения о нарушении ограничений по COVID-19
Фото: https://pixabay.com/ru/

Организаторы «Песни года» ответили на сообщения о нарушении ограничений по COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Запись «Песни года-2020» прошла в субботу, 5 декабря, с соблюдением всех необходимых мер по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявили организаторы мероприятия.

Организаторы отметили, что число зрителей не превышало 25 процентов от общей вместимости. Люди были рассажены с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок в течение всего мероприятия, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что съемки новогоднего концерта «Песня года» в Москве прошли с нарушением мер по профилактике распространения коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 605 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире

концертзрителикоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте