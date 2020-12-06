Более 605 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире

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Более 605 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев коронавируса за сутки в мире выявили в Северной и Южной Америке (308 218), Европе (203 298) и Юго-Восточной Азии (47 679).

В настоящее время в мире зафиксировано 65 870 030 заболевших коронавирусом. Количество умерших составляет 1 523 583 человек. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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