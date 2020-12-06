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Более 30 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Турции
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Более 30 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Турции

Кирилл Николаев

В мире

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за сутки составило 30 402. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки в Турции зафиксировано 195 летальных исходов. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 5805 пациентов. С начала пандемии в Турции зафиксировано 14 900 летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом в Турции

В декабре в Турции ежедневно регистрируют свыше 30 тысяч инфицированных COVID-19. Умирают от вируса порядка 200 пациентов в сутки. Всего в стране более 797 тысяч выявленных случаев. По данным минздрава Турции, пандемия в ряде регионов, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика.

В рамках борьбы с COVID-19 приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. В числе последних ограничений — закрытие бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговые центры пропускают определенное количество посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

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