Около 60 посетителей столичных ТЦ оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

Около 60 посетителей трех столичных торговых центров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Людмила Борисова.

По ее словам, был проведен рейд в торговых центрах «Метрополис», «Речной» и «Водный». В результате зафиксировано 57 нарушителей масочно-перчаточного режима. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 30 москвичей с COVID-19 поступили в инфекционную клиническую больницу №2