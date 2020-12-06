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Около 60 посетителей столичных ТЦ оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 60 посетителей столичных ТЦ оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

Около 60 посетителей трех столичных торговых центров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Людмила Борисова.

По ее словам, был проведен рейд в торговых центрах «Метрополис», «Речной» и «Водный». В результате зафиксировано 57 нарушителей масочно-перчаточного режима. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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